Американский ученый придумал способ повышения огнестойкости древесины

Американский ученый, доктор философии Томас Колибаба, разработал огнезащитное покрытие для дерева, которое можно наносить погружением, распылением или обработкой давлением. Ингредиенты состава безвредны для окружающей среды.

Как сообщает Phys.org, Колибаба провел исследование в Техасском университете A&M на базе технологии полиэлектролитного покрытия (изобретена в 2009 году). Она предполагает формирование покрытий путем погружения в раствор, содержащий один полимер с большим количеством положительных зарядов, с последующим погружением в другой раствор, содержащий полимер с большим количеством отрицательных зарядов. Противоположные заряды стягивают молекулы полиэлектролита в чередующихся слоях вместе в комплексы на поверхности предмета, образуя покрытие, способное погасить пламя.

Томас Колибаба попытался распространить эту обработку на древесину. Однако многоэтапный процесс был невозможен для производителей, потому что древесина слишком долго впитывает эти химические вещества. Впоследствии он сократил количество шагов двух: одно погружение для покрытия древесины, а затем погружение в другой раствор для отверждения покрытия путем изменения pH. Но это второе решение продолжало превращаться в липкое месиво, поэтому упрощенный процесс все еще не был удобен.

Эти проблемы ему удалось решить. Колибаба погрузил фанеру в водный раствор, содержащий положительно заряженный полимер полиэтиленимин (PEI), мономер гидроксиэтилметакрилатфосфат (HMP) и фотоинициатор (ТPO). Затем фанеру подвергли воздействию ультрафиолетового света в течение нескольких минут. Это привело к тому, что TPO превратил HMP в отрицательно заряженный полимер, а дальше в сочетании с PEI образовался полиэлектролитный комплекс. Полученное покрытие было прозрачным и имело толщину всего несколько микрометров, поэтому оно не изменило внешний вид дерева и лишь немного увеличило его вес.

Во время огневых испытаний в лаборатории обработанная древесина снижала количество тепла, выделяемого во время горения. Количество дыма снизилось на 56%.

Как отметил исследователь, составом можно обрабатывать дома, одежду, предметы обихода, полиуретаны и использовать автомобильной и авиационной промышленности.