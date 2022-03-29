Zentek выводит на рынок новый антипирен

Компания Zentek (Канада) 28 марта объявила о подаче предварительного патента в Ведомство по патентам и товарным знакам США на инновационный антипирен. Как заверяет компания, новый состав можно использовать в различных покрытиях.

Как сообщает Zentek, новинка представляет собой состав на основе оксида графена-металла-органического каркаса (GO-MOF). Он содержит только компоненты, которые обычно считаются экологически безопасными, не включает растворители и токсичные вещества. Кроме того, руководство компании рассматривает производство соединения GO-MOF как масштабируемое и эффективное благодаря легкому процессу синтеза.

Эффективность продукта испытана при обжиге древесины.

«При этом термическом разложении часть огнезащитных компонентов превращается в золу, в состав которой входит некоторое количество инертных газов. Высвобождение инертных газов, таких как вода (H 2 O), создает пористую структуру для полукокса и заставляет его расширяться. Расширение полукокса создает барьер между подложкой (в данном случае деревом) и пламенем, ограничивая теплопередачу. В то время как температура достигла 400 градусов по Цельсию на стороне, где происходил обжиг, температура на противоположной стороне достигла только 85 градусов по Цельсию», – отмечается в сообщении компании.

Генеральный директор Zentek Грег Фентон отметил, что компанию обнадеживают первые успешные испытания антипиренов, поэтому продолжится работа над выводом этих продуктов на рынок.

Огнезащитная добавка GO-MOF, как считают в компании, потенциально может использоваться в эпоксидных смолах, полимерах, латексах.