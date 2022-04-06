Xeriant и Movychem создают совместное предприятие

Американская аэрокосмическая компания Xeriant и словацкий производитель специальной химии Movychem 4 апреля объявили о заключении окончательного соглашения по продвижению огнезащитной технологии Retacell. Как сообщает Xeriant, перспективы этой технологии оцениваются в 5 трлн долларов США.

Соглашение означает партнерство между Xeriant и Movychem, структурированное как совместное предприятие 50/50. В нем Xeriant получает эксклюзивные права по всему миру на запатентованную на международном уровне экологически чистую огнезащитную технологию Retacell. Также договор включает и коммерциализацию продуктов Retacell.

«Соглашение с Movychem является знаковым достижением и представляет собой значительную возможность получения дохода для Xeriant. Сейчас наша цель – увеличить продажи и ускорить глобальное присутствие Retacell, используя наши отношения, выявляя приложения в базовых отраслях и предоставляя необходимый капитал для финансирования исследований и разработок и расширения производственных возможностей», – заявил генеральный директор Xeriant Кит Даффи.06

Разработанный более чем за 20 лет Retacell представляет собой биоразлагаемый и нетоксичный высокоэффективный химический агент для термической и противопожарной защиты. Потенциально технологию Retacell можно использовать в защите транспорта, строительства, электроники, предметов домашнего обихода. Прежде всего, продукция будет использована при производстве авиалайнеров.

«Исключительные противопожарные свойства Retacell вызвали интерес со стороны ключевых игроков строительной отрасли и розничных продавцов строительных материалов в США, которые ищут более экономичные и устойчивые решения для противопожарной защиты. Согласно отчету Emergen Research, мировой рынок экологически чистых строительных материалов, оцениваемый в 2021 году в 318 млрд долларов США, по прогнозам, достигнет 575 млрд долларов США к 2027 году», – подчеркивается в сообщении Xeriant.

Xeriant также отмечает, что совместное предприятие является результатом переговоров, которые шли в течение нескольких месяцев.