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Фото: www.lgchem.com

LG Chem выводит на рынок новый огнестойкий пластик

Наталья Кузнецова 4 часа назад В мире, Новости

Концерн LG Chem 25 апреля объявил разработке огнестойкого инженерного пластика для аккумуляторов. Производство нового материала начнется в 2023 году.

Как сообщает компания, исследования в сфере создания огнестойкого продукта начались в 2009 году. В итоге был создан специальный огнезащитный материал для батарей. Специальный антипирен представляет собой высокофункциональный инженерный пластик, состоящий из различных групп материалов, таких, как полифениленоксид (PPO), полиамид (PA) и полибутилентерефталат (PBT). Новинка способна повысить пожарную безопасность электромобилей.

«Согласно результатам собственных испытаний LG Chem, материал может блокировать распространение пламени, вызванное тепловым выбросом, более чем на 400 секунд при температуре 1000 градусов. Это в 45 раз лучше, чем у обычных огнезащитных пластиков», – отмечается в сообщении компании.

LG Chem уже закончил создание системы, необходимой для массового производства, и планирует начать ее полномасштабный выпуск в 2023 году. Кроме того, компания планирует продолжить свои исследования и разработки в сфере создания огнестойких материалов.

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