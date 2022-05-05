МАГАТЭ обновило руководство по безопасности АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 4 мая опубликовало новое руководство по безопасности для защиты атомных электростанций от внутренних и внешних опасностей. Документ предполагает усиление мер безопасности объектов, сообщает МАГАТЭ.

Обновленное руководство «Защита от внутренних и внешних опасностей при эксплуатации атомных электростанций» (SSG-77) включает рекомендации по усиленной защите при эксплуатации АЭС. Меры основаны на выводах, сделанных из инцидентов и аварий на атомных электростанциях по всему миру.

В части пожарной безопасности рекомендуется обеспечивать соблюдение ограничений по площади для пожарных нагрузок, контролировать состояние горючих материалов, выполнять техническое обслуживание, испытание, проверку пассивных средств противопожарной защиты (двери, заслонки, противопожарные барьеры), средств обнаружения пожара, сигнализации и оповещения, проводить профилактику «неблагоприятных последствий наводнения, вызванного средствами пожаротушения», инструктировать персонал и проводить общую подготовку в части пожаробезопасности, контролировать пожароопасные работы, обеспечивать возможности ручного и автоматического пожаротушения с использованием различных типов систем и оборудования и другие меры.

Как отмечает МАГАТЭ, важным аспектом является управление опасностями. Важно предотвратить появление опасности, которая приводит к аварии или пожару.