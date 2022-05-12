Wacker разработал новые огнестойкие силиконы для электротехники

Wacker разработал огнестойкие силиконы для электротехнической и железнодорожной промышленности. Новинки компания представляет на международной электротехнической выставке CWIEME-2022 (Германия).

Как сообщает Wacker, особое внимание уделяется силиконам марок Silres H60, Elastosil N 2076 и Elastosil RT 607.

Silres H60 представляет собой двухкомпонентную фенилсиликоновую смолу, предназначенную для пропитки обмоток медных проводов. Силиконовая смола не содержит растворителей и реакционноспособных разбавителей. Во время пропитки на медных проводах образуется тонкий слой смолы, который заполняет полости обмотки и вытесняет воздух между отдельными слоями проволоки. По термостойкости материал относится к термическому классу R в соответствии с EN 60085 -2008 «Электрическая изоляция. Тепловая оценка и обозначение». Это означает, что он может постоянно выдерживать температуру до 220 °C.

Сшивающиеся при комнатной температуре силиконы Elastosil N 2076 и Elastosil RT 607 используются в качестве защитного покрытия для обмоточной головки тяговых двигателей, температура которых при непрерывной работе достигает 200 °C. Эти материалы соответствуют требованиям стандарта EN 45545-2 «Железнодорожный транспорт. Противопожарная защита на железнодорожных транспортных средствах». Все три продукта изолируют и защищают ключевые компоненты электроприводов.

Добавим, выставка по производству электромагнитных катушек, электродвигателей и трансформаторов, и электрической изоляции CWIEME проходит в Берлине с 10 по 12 мая.