В Сенегале при пожаре погибли 11 новорожденных

В Сенегале 25 мая при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных детей. Об этом сообщает France24 со ссылкой на президента страны Маки Салла.

«Я только что с болью и тревогой узнал о гибели 11 новорожденных в результате пожара в неонатальном отделении государственной больницы», — написал Салл в среду вечером в Твиттере.

Трагедия произошла в больнице в западном городе Тивауане (расположен примерно в 120 км к востоку от Дакара). По данным сенегальского политика Диопа Си, огонь распространился очень быстро. Троих малышей все же удалось спасти. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание.

Отмечается, что это не первый подобный случай в Сенегале. В конце апреля в городе Лингере при пожаре в больнице погибли четверо новорожденных. Глава города сослался на электрическую неисправность в блоке кондиционирования воздуха в родильном отделении.