BASF вывел на рынок новый огнестойкий пластик

BASF в мае объявил о расширении ассортимента огнестойких пластиков для электромобилей. Компания разработала пластик Ultramid A3U44G6 DC OR.

Как сообщает компания, материал представляет собой огнестойкий полиамид, тип PA66, сияющий ярко-оранжевым цветом. При создании пластика специалисты отказались от галогенсодержащих антипиренов и использовали специально разработанные пигменты.

«Во время разработки мы сосредоточились на устранении галогенидов, таких как йодид и бромид, тем самым установив курс на долговечный продукт без контактной коррозии», — пояснил специалист по разработке продуктов BASF Майкл Рот.

В итоге получился материал с низким содержанием галогенидов (менее 50 частей на миллион) PA66. Класс пожарной безопасности по стандарту UL94 соответствует V0 при толщине 0,4 мм – самогашение в течение менее 10 секунд после удаления пламени.

Кроме того, по данным испытаний, пластик обеспечивает стабильность цвета через 1000 часов при температуре до 130°C.