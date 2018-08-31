Бак-дозатор «Антифайер» «Пожнефтехим» на контрольных испытаниях АГПС МЧС России и МЧС Беларуси

В августе 2018 года в рамках проекта сертификации пожарного оборудования «Пожнефтехим» состоялись контрольные испытания баков-дозаторов «Антифайер» с расширенными параметрами по номинальным давлениям на входе и на дозирование 0,5% для применения со смачивателями. БД «Антифайер» успешно прошли проверку и подтвердили заявленные производителем характеристики по давлению, диапазону расходов и дозирования.

Контрольные испытания проводились в присутствии специалистов Академии противопожарной службы МЧС России, а также МЧС Беларусь. Проверка включала оценку дозирования при разном давлении воды перед дозатором и разных параметрах расхода. Баки-дозаторы Пожнефтехим продемонстрировали стабильность работы и корректное дозирование пенообразователей при давлении на входе 0,35 – 0,6 МПа и смачивателей с объемной концентрацией от 0,5%.

Бак-дозатор «Антифайер» производится ГК Пожнефтехим с 2010 года на собственной производственной площадке в Тульской области. Изделие предназначено для установок пенного пожаротушения с пенообразователями (1%, 3% и 6%) и со смачивателями (0,5% и 1%).

Бак-дозатор производства Пожнефтехим – это надежная система дозирования, способная выдержать избыточное давление при проверке на герметичность 1,4 МПа, при проверке на прочность 2,0 МПа. Эластичная емкость бака-дозатора «Антифайер» выдерживает разницу наружного и внутреннего давления не менее 8 кПа, европейские требования на разрыв, стойка к термическому старению и воздействию пенообразователя. Прочность эластичной емкости особенно важна, т.к. емкость легко повреждается в результате нарушения технологии эксплуатации.

Бак, дозатор и другие конструктивные элементы изготавливаются с учетом характеристик применяемых пенообразователей. Дозатор широкого диапазона в составе бака-дозатора Пожнефтехим изготавливается из латуни. Бак, обвязка, фланцы могут изготавливаться из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или из стали 09Г2С с внутренним и внешним коррозионностойким покрытием, в зависимости от пожеланий заказчика.

В производственной документации на БД «Антифайер» разработаны требования к антикоррозионному внутреннему и наружному покрытию, в том числе с учетом ведомственных регламентирующих документов крупных нефтяных компаний.

Бак-дозатор «Антифайер» комплектуется шкафом автоматики ШАБД и набором КИП для выполнения требований по автоматизированному контролю уровня пенообразователя согласно ГОСТ Р 50800, комплектом для заправки, резервной эластичной емкостью, ответными фланцами.

Сервисная служба Пожнефтехим выполняет весь комплекс сопроводительных работ по шеф-монтажу, пусконаладке и испытаниям, включая обучение персонала объекта или эксплуатирующих организаций.

Информация о компании

Пожнефтехим работает в области пожарной безопасности промышленных объектов с 2004 года. Компания располагает производственными подразделениями в Московской и Тульской области площадью около 4000 кв. м и собственным испытательным полигоном площадью 1000 кв. м. Пожнефтехим разрабатывает проектную документацию по пожарной безопасности для промышленных и производственных объектов, а также осуществляет комплексные поставки пожарного оборудования, пенообразователей с последующим шеф-монтажом и пусконаладкой установки пожаротушения.

Материал подготовлен специалистами ООО «Пожнефтехим»

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