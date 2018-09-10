Проектные решения для спринклерных и дренчерных установок пенного пожаротушения

Пожнефтехим, производитель пожарного оборудования и пенообразователей для систем пенного пожаротушения, завершил разработку типовых проектных решений (ТПР) для спринклерных и дренчерных установок пенного пожаротушения. Они предоставляются инжиниринговым компаниям, проектным институтам и иным организациям, связанным с проектированием систем безопасности промышленных и производственных объектов.

Типовые проектные решения «Пожнефтехим» касаются применения баков-дозаторов «Антифайер» в спринклерных и дренчерных установках пенного пожаротушения. Такие системы применяются на промышленных и гражданских объектах, таких как производственные цеха, склады, складские здания и помещения. Бак-дозатор – традиционная система хранения и дозирования пенообразователя для спринклерных и дренчерных установок пожаротушения. Сложность обычно заключается в определении нужных технических параметров для корректной и бесперебойной работы системы пожаротушения, с учетом пожарной опасности объекта, типа пенообразователя или смачивателя, а также выбора пеногенерирующего оборудования.

При выборе технических параметров бака-дозатора «Антифайер» в установке пожаротушения со спринклерами или дренчерами следует учитывать следующее:

бак-дозатор находится под постоянным давлением;

номинальное давление на входе бака-дозатора отличается от 1,2 МПа (стандартный параметр для большинства импортных и российских производителей);

начальная работа бака-дозатора предусматривается с минимально низких расходов;

необходимо выполнить требования ГОСТ Р 50800 по контролю аварийного уровня пенообразователя в резервуаре.

Поскольку бак-дозатор отвечает за ключевую функцию системы пожаротушения – дозирование пенообразователя и формирование рабочего раствора нужной объемной концентрации, «Пожнефтехим» рекомендует выбирать проверенного производителя и не снижать издержки за счет материального исполнения, функций и комплектации данных изделий. Рекомендуется:

выбирать автоматический дозатор широкого диапазона типа ДШД (изготавливается под конкретное проектное давление на входе в БД и наиболее стабилен при работе в условиях низких и изменяемых во времени расходов); оснащать бак-дозатор специальным клапаном для исключения попадания воды в эластичную емкость с пенообразователем линия подачи пенообразователя в дозатор; комплектовать бак-дозатор шкафом управления типа ШАБД с комплектом КИП для выполнения требований ГОСТ Р 50800 по контролю аварийного уровня пенообразователя в резервуаре.

По запросу специалисты «Пожнефтехим» подбирают бак-дозатор «Антифайер» с характеристиками согласно проекту (объем, рабочий диапазон расходов и напор на входе, комплектация) и направляют схемы и чертежи оборудования в редактируемом формате.

Информация о компании

Пожнефтехим работает в области пожарной безопасности промышленных объектов с 2004 года. Компания располагает производственными подразделениями в Московской и Тульской области площадью около 4000 кв. м и собственным испытательным полигоном площадью 1000 кв. м. Пожнефтехим разрабатывает проектную документацию по пожарной безопасности для промышленных и производственных объектов, а также осуществляет комплексные поставки пожарного оборудования, пенообразователей с последующей пусконаладкой системы.

Статья подготовлена специалистами ООО «Пожнефтехим»

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