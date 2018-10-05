НПК «ОгнеХимЗащита» представила инновационное покрытие

Инновационную разработку – огнезащитную краску «Термобарьер N», модифицированную наноструктурами, – представили специалисты НПК «ОгнеХимЗащита» на выставке научных достижений Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и партнеров по научному сотрудничеству. Новый материал – это результат совместной работы с Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС и «НПО ПЧС».

Выставка передовых технологий проходила 25 сентября в рамках шестого заседания Совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России, а также четвертого заседания Объединенного научно-технического совета спасательных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России. Мероприятие состоялось при участии губернатора Санкт-Петербурга, руководителей и заместителей руководителей чрезвычайных ведомств государств, под председательством Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенанта Зиничева Е.Н.