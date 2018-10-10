Дренчерные оросители для водяных завес НП I, II и НП III соответствуют ГОСТ Р 51043-2002

«Пожнефтехим», российский производитель пожарного оборудования и пенообразователей, сертифицировал насадки пожарные НП I, II и НП III на соответствие ГОСТ Р 51043-2002 и Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ. Насадки классифицированы как дренчерные оросители для водяных завес и имеют сертификаты соответствия АГПС МЧС РФ от 03.10.2018.

Насадки пожарные НП I, II и НП III применяются в системах водяного орошения и охлаждения на промышленных объектах. Устройства служат для создания водяных завес, борьбы с тепловым излучением, загазованностью, распространением парогазовоздушных облаков опасных веществ во время пожаров и при аварийных ситуациях.

Насадки пожарные «Пожнефтехим» имеют три основные модификации:

НП I – дренчерные оросители для формирования сплошной вертикальной струи

НП II – дренчерные оросители для формирования вертикальной струи воды, причем одна часть воды направляется вертикально вверх через встроенное коническое сопло, а другая часть через щелевые отверстия для подачи распыленной воды направляется в свободные зоны между оросителями (насадки могут быть удалены друг от друга на расстояние до 0,5 м)

НП III – дренчерные оросители для равномерного веерного распределения воды по форме полукруга с подачей воды снизу вверх или сверху вниз.

«Пожнефтехим» производит насадки пожарные НП I, II и НП III в соответствии с ТУ 4854-018-72410778-07 (с изменением 1) с 2007 года. Компания имеет опыт поставок дренчерных оросителей для водяных завес на промышленные и производственные объекты в комплексных поставках пожарного оборудования и пенообразователей. Продукцию «Пожнефтехима» отличают расширенные функциональные и тактико-технические характеристики, широкий диапазон расходов и напоров.

К конструктивным особенностям насадков НП I, II, III относятся встроенный фильтр для защиты от засорения и качественное материальное исполнение, которое обеспечивает устойчивость к агрессивным средам и температурным воздействиям.

«Пожнефтехим», производитель дренчерных оросителей для водяных завес, предоставляет по изделиям детальную техническую информацию: графики расходов и давлений, графики давления/высоты/ширины завесы при подаче струи снизу вверх и сверху вниз. Насадки пожарные НП I, II и НП III испытываются на сертифицированном стенде гидравлических испытаний.

Дренчерные оросители для водяных завес НП I, II и НП III применяются для противопожарной защиты причальных комплексов в соответствии с ВСН 12, а также для компенсирующих мероприятий в системах противопожарной защиты (согласно СТУ) складов нефти и нефтепродуктов, железнодорожных сливоналивных эстакад, технологических установок и на других объектах.

Информация о компании

Пожнефтехим работает в области пожарной безопасности промышленных объектов с 2004 года. Компания располагает производственными подразделениями в Московской и Тульской области площадью около 4 000 кв. м и собственным испытательным полигоном площадью 1000 кв. м. Пожнефтехим разрабатывает проектную документацию по пожарной безопасности для промышленных и производственных объектов, а также осуществляет комплексные поставки пожарного оборудования, пенообразователей с последующим шеф-монтажом и пусконаладкой установки пожаротушения.

Материал подготовлен специалистами ООО «Пожнефтехим»

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