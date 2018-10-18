«Пожнефтехим» на НТР Российского Морского Регистра судоходства

Научно-технический Совет Российского Морского Регистра судоходства 11 октября 2018 года заслушал доклад компании «Пожнефтехим» о повышении эффективности систем пенного пожаротушения и водяного охлаждения на морских буровых установках. Технический директор «Пожнефтехима» Сергей Панов рассказал о базовых проблемах проектирования систем. Заместитель директора по развитию Юрий Потеряев привел примеры применения современных технологий на объектах, подведомственных Морскому Регистру.

Эффективность и работоспособность системы пожаротушения морской буровой установки закладывается на этапе ее проектирования, подчеркивают эксперты компании «Пожнефтехим». Следует обратить внимание на следующие ошибки.

В системах предусматриваются заполненные сети магистральных и распределительных растворопроводов (для обеспечения требуемой инерционности подачи пены на тушение). В заполненных пенопроводах хранится раствор пенообразователя, который утрачивает огнетушащую способность уже через 2-3 месяца после пусконаладки системы; На объектах применяется «старое» оборудование – генераторы пены средней кратности устаревшей конструкции; Применяется синтетический углеводородный пенообразователь с объемной концентрацией 6 %; Инерционность (время от получения системой сигнала о начале пожара до начала работы пеногенераторов) принимается на уровне 180 секунд, что способствует неконтролируемому распространению пожара.

«Мы проанализировали требования документов международной нормативной базы по проектированию, внедрению и эксплуатации систем пенного пожаротушения. Пришли к выводам, что инерционность — один из основных проектных параметров установок пожаротушения. В действующей нормативной базе по морским буровым установкам инерционность устанавливают по аналогии с наземными объектами, что не всегда корректно», — считает Юрий Потеряев.

Слева направо: технический директор «Пожнефтехима» Сергей Панов, руководитель ГК «Пожнефтехим» Евгений Веселов, заместитель директора по развитию компании «Пожнефтехим» Юрий Потеряев

Международная практика противопожарной защиты морских шельфовых платформ предусматривает инерционность на уровне 30 секунд (п. 20.4.4 NORSOK S-001 Technical Safety). Практика применения требований стандарта NORSOK в части инерционности системы пожаротушения в Российской Федерации уже есть. В 2011 году был реализован российско-норвежский проект «Баренц-2020. Оценка международных стандартов для безопасной добычи нефти и газа в Баренцевом море», координатором которого выступал Технический комитет по стандартизации ТК 23 «Техника и технология добычи и переработки нефти и газа» (ПАО «Газпром»).

«Мы предлагаем включить в нормативные документы РМРС требования по инерционности и некоторые другие требования, распространенные в международной практике. Для снижения инерционности следует предусматривать на объектах распределенные системы дозирования. Выбор типа генераторов пены и кратности пены должен зависеть от пожарной опасности объекта. К примеру, на вертолетных площадках низкократная пена более эффективна. Целесообразно применение встроенных в палубу вертодрома насадков для подачи пены (система DIFFS). Встроенные насадки обеспечивают равномерное орошение защищаемых зон и не мешают спасательным работам», — отмечает Сергей Панов.

При подготовке доклада специалисты «Пожнефтехима» проанализировали ряд международных стандартов, которые касаются пожаротушения морских буровых установок и связанных с ними объектов. Среди них NORSOK S-001 Technical safety, DNVGL-OS-D301 — Offshore standards. Fire protection, NORSOK C-004 Helicopter deck on offshore installations, CAP 437 Standards for offshore helicopter landing areas.

Информация о компании«Пожнефтехим»

Пожнефтехим работает в области пожарной безопасности промышленных объектов с 2004 года. Компания располагает производственными подразделениями в Московской и Тульской области площадью около 4000 кв. м и собственным испытательным полигоном площадью 1000 кв. м. Пожнефтехим разрабатывает проектную документацию по пожарной безопасности для промышленных и производственных объектов, а также осуществляет комплексные поставки оборудования и пенообразователей с последующим шеф-монтажом и пусконаладкой установки пожаротушения.

Материал подготовлен специалистами ООО «Пожнефтехим»

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