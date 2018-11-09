О первой редакции ГОСТ «Установки водяного и пенного пожаротушения. Дозаторы…»

Технический директор «Пожнефтехим» Сергей Панов выступил на семинаре Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны (ВНИИПО) 25 октября 2018 года. На встрече обсуждалась рабочая редакция нового государственного стандарта по дозаторам для установок пенного пожаротушения.

Проект межгосударственного стандарта ГОСТ «Установки водяного и пенного пожаротушения. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний» вынесен на обсуждение 17 октября 2018 года. Разработчик документа – ФГБУ ВНИИПО МЧС России. В рамках Технического комитета по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность» проект проходит проверку специалистами в области пожарной безопасности и систем пожаротушения.

Предложения по доработке первой редакции ГОСТа обсуждались 25 октября 2018 года на открытом семинаре. В мероприятии принял участие Технический директор «Пожнефтехим» Сергей Панов. Центральными темами встречи были нормативные требования к дозаторам и проблемы применения огнетушащих веществ и средств их подачи в рамках подготовки к вступлению в действие Технического регламента ЕАЭС.

«Пожнефтехим», член ТК 274 «Пожарная безопасность», официально представил разработчикам ГОСТа предложения по уточнению отдельных пунктов его рабочей версии. Принципиальная позиция «Пожнефтехим» заключается в том, чтобы определить перечень существенных характеристик продукции и соответствующие методы испытаний. При этом не должны задаваться ограничения на производство товаров, которые не являются типовыми, но удовлетворяют требованиям надежности и могут применяться на рынке.

«Систематизация требований к дозаторам и системам дозирования пенообразователя положительно скажется в целом на отрасли производства изделий для пожарной безопасности. Нормирование технических характеристик, методов испытаний и контроля качества позволит бороться с фальсификатом и некачественной продукцией, которая создается методом «упрощенного» копирования образцов оборудования и комплектующих», – отмечает Сергей Панов.

Примеры систем дозирования

«Пожнефтехим» предлагает классификацию дозаторов и систем дозирования по устройству: дозаторы эжекторного типа, автоматические балансирующие дозаторы, баки-дозаторы, дозаторы с гидроприводом, электронные системы дозирования. Предполагается, что данный стандарт не имеет отношения к дозаторам на обводной линии насоса и к пеносмесителям, которые используются мобильными средствами пожаротушения.

«Пожнефтехим» предлагает уточнить ряд терминов, формулировки которых берутся за основу в рабочей редакции ГОСТа. Определения дозатора и бака-дозатора предлагаются в следующем виде:

Дозатор – устройство, предназначенное для дозирования пенообразователя (смачивателя) с требуемой объемной концентрацией к воде в установках водяного и пенного пожаротушения.

Бак-дозатор – это система хранения и дозирования пенообразователя, включающая бак с эластичной емкостью для хранения пенообразователя или смачивателя, и устройства для создания сбалансированных условий подачи пенообразователя в поток воды с целью получения на выходе из системы рабочего раствора пенообразователя или смачивателя».

Отзыв «Пожнефтехим» по доработке ГОСТ находится на рассмотрении рабочей комиссии. После публичного обсуждения и доработки окончательной редакции новый ГОСТ установит общие требования к дозаторам и системам хранения и дозирования пенообразователи для тушения пожаров.

Межгосударственный стандарт «Установки водяного и пенного пожаротушения. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний» разрабатывается в рамках проекта по совершенствованию нормативной документации по безопасности, охране окружающей среды и защите человека от воздействия окружающей среды.

Информация о компании

«Пожнефтехим» работает в области пожарной безопасности промышленных объектов с 2004 года. Компания располагает производственными подразделениями в Московской и Тульской области площадью около 4000 кв. м и собственным испытательным полигоном площадью 1000 кв. м. «Пожнефтехим» разрабатывает проектную документацию по пожарной безопасности для промышленных и производственных объектов, а также осуществляет комплексные поставки пожарного оборудования, пенообразователей с последующим шеф-монтажом и пусконаладкой установки пожаротушения.

Материал подготовлен специалистами ООО «Пожнефтехим»

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