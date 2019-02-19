За эффективное производство «Пожнефтехим» отвечает директор «Пожнефтехим-Деталь» Игорь Романов, мастер делового администрирования по специализации «Производственный и операционный менеджмент».

Пожнефтехим, российская специализированная компания в области пожарной безопасности промышленных объектов, последовательно применяет принципы эффективного производства в Донском. Здесь расположены цеха «Пожнефтехим» и производится оборудование для систем пенного и водяного пожаротушения. Кроме того, здесь находится испытательный полигон и стенд гидравлических испытаний для контроля качества и демонстрации работы пожарной продукции.

В классическом смысле эффективное производство (lean manufacturing, также бережливое производство) означает организацию процессов, в которых снижена вероятность временных, материальных, финансовых потерь. Управляющий процессами выявляет действия, которые потребляют ресурсы, но не создают ценности для потребителя.

В эффективном производстве применяются принципы «канбан», то есть организации производства и снабжения, позволяющие реализовать принцип «точно в срок», и система 5С. Система 5С широко применяется на крупных производствах с целью повышения производительности труда, унификации и стандартизации рабочих мест, повышения мотивации персонала.

Руководитель и один из основателей «Пожнефтехим-Деталь» Игорь Романов занимается внедрением системы эффективного производства с 2017 года:

«Мы работаем с российскими и международными компаниями. Поставляем оборудование, проводим пуско-наладку, ведем сервисное обслуживание. По уровню производства наша компания – один из лидеров отрасли. Мы проходили аудиты международных инжиниринговых организаций и получали положительные заключения. Кроме того, «Пожнефтехим»включен в реестр НАКС и имеет сертификаты системы качества ISO 9001-2011».

Грамотное внедрение принципов эффективного производства требует квалификации и опыта. Игорь Романов руководит производственным подразделением «Пожнефтехим» с 2010 года. В 2018 году он окончил MBA по программе «Производственный и операционный менеджмент». Г-н Романов также имеет Сертификат соответствия аудитора (о соответствии требованиям к аудиторам внутренних проверок интегрированной системы менеджмента качества).

«Пожнефтехим» поощряет постоянное повышение квалификации персонала. Инвестиции в обучение по программе MBA – один из примеров следования распространенному принципу непрерывного образования (lifelong learning). Для развития производственного бизнеса сегодня особенно важно привлекать дипломированных и опытных сотрудников.

ООО «Пожнефтехим»

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Информация о компании «Пожнефтехим»

«Пожнефтехим» работает в области пожарной безопасности промышленных объектов с 2004 года. Компания располагает производственными подразделениями в Московской и Тульской области площадью около 4000 кв. м и собственным испытательным полигоном площадью 1000 кв. м. «Пожнефтехим» разрабатывает проектную документацию по пожарной безопасности для промышленных и производственных объектов, а также осуществляет комплексные поставки пожарного оборудования, пенообразователей с последующей пусконаладкой системы.