Огнезащитные составы «ДЕКОТЕРМ» на объектах «МОСИНЖПРОЕКТА»

20 гектаров, 43 сооружения для 23 составов метрополитена. Это московское электродепо «Руднево», которое строится акционерным обществом «Мосинжпроект». Огнезащитную безопасность нового электродепо столичная инжиниринговая компания доверила компании «Территория цвета». Металлоконструкции окрашиваются составами «ДЕКОТЕРМ-Р» и «ДЕКОТЕРМ-КОП-Р» уже в течение 14 месяцев. Поставщик и производитель материалов осуществляет тщательный инспекционный контроль и авторский надзор за нанесением и исполнением проектных решений по огнезащите, сгенерированных проектным офисом «Территории цвета». Работы ведутся ускоренными темпами несмотря на непогоду – зачастую в условиях дождя и ветра. Предполагается, что депо, строительство которого начато в 2014 году, запустят уже к концу 2019 года. Оно будет обслуживать Кожуховскую линию метро.

Это лишь один из примеров многолетнего сотрудничества «Территории цвета» с генеральным подрядчиком новых линий метрополитена Москвы. Почти десять лет «Территория цвета» поставляет собственные строительно-бытовые ЛКМ для окраски внутренних помещений и туннелей новых линий и станций метрополитена, а с 2018 года сотни тонн огнезащитных составов этого производителя наносятся на новых объектах московской подземки.

Помимо вышеназванного депо, уникального по ряду технических решений, огнезащитные составы ТМ «ДЕКОТЕРМ» уже использовались и продолжают применяться при строительстве транспортно-пересадочных узлов «Ховрино», «Рязанская», «Лермонтовский проспект» и других.

«Мы рады, что столица выбирает огнезащитные составы «ДЕКОТЕРМ» для таких крупных строительств. Обеспечивать безопасность миллионов людей, которая напрямую зависит от безопасности транспортных узлов – это честь для нашей компании и большая ответственность», – говорит Кирилл Кулев, Генеральный директор компании «Территория цвета».