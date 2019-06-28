Ежегодная конференция дистрибьюторов «ДЕКОТЕРМ»

23-24 мая 2019 года в Москве состоялась очередная конференция дистрибьюторов «ДЕКОТЕРМ». Более пятидесяти представителей наших партнеров в регионах, подрядных организаций и проектных институтов съехались со всей России и ближнего зарубежья.

В первый день для гостей была организована практическая часть конференции, где каждый участник смог воочию наблюдать за нюансами применения составов «ДЕКОТЕРМ». Демонстрационные точки возглавили специалисты лаборатории ООО «Территория цвета» и квалифицированные инспекторы по выкрасам. На оборудованных площадках прошли мастер-классы по нанесению составов, тесты на адгезию, ударопрочность и влагостойкость, а также продемонстрирован процесс образования кокса в результате воздействия огня. Желающим была предоставлена возможность выполнить все манипуляции с огнезащитными составами своими руками и убедиться в их надежности и технологичности.

Во второй половине дня деловая программа продолжилась выступлением генерального директора ООО «Территория цвета» Кирилла Кулёва, который рассказал о самых значимых проектах 2018 года, а также достижениях компании.

Далее тему состояния отечественного рынка огнезащитных материалов осветил Эдуард Никифоров, заместитель генерального директора нашей компании. Он также поделился с коллегами из регионов личным опытом продаж составов «ДЕКОТЕРМ».

Завершил деловую программу первого дня конференции брифинг с руководителем «Территории цвета» и награждение компаний-победителей, показавших лучшие результаты в прошедшем году, вручение Свидетельств дистрибьюторов уже состоявшимся партнёрам и начинающим компаниям, присоединившимся к нам недавно.

Победителями в номинациях стали:

«Прорыв года – 2018»: ООО «ЛКМ-Ресурс» (г. Уфа)

«Джентльмен года – 2018»: ООО «КамАвтоМаш» (г. Набережные Челны)

«Боец года – 2018»: ООО «ПожМонтажГрупп» (г. Москва), ООО «ТД «Покроф» (г. Екатеринбург), ООО «Стройиндустрия» (г. Москва)

«Лидер продаж – 2018»: ООО «Норд-Снаб» (г. Санкт-Петербург)

Второй день был посвящен совершенствованию уровня клиентского сервиса. Мы организовали для участников конференции тренинг, который провел Алексей Урванцев, эксперт по деловой риторике в HR, управлении и продажах. Алексей входит в ТОП-20 лучших российских тренеров, поэтому мы уверены в полезности полученных знаний. В начале дня участников разделили на две команды, каждая из которых получила игровое задание. В результате были выявлены и детально проработаны типовые поведенческие модели. Теорию сразу закрепляли на практике, отрабатывая новые методы ведения переговоров, технологии ценностных продаж в «холодных» звонках, а также приемы работы с возражениями.

Мы принципиально изменили формат конференции в этом году и рады, что участники остались довольны и высоко оценили уровень организации мероприятия.