Огнезащита на предприятиях ПАО «РОСНЕФТЬ»

«Территория цвета» масштабно сотрудничает с ПАО «Роснефть» уже не первый год. Мы поставляли огнезащитные составы марки «ДЕКОТЕРМ» на акриловой и эпоксидной основах на ряд НПЗ (Саратовский, Туапсинский, Ачинский, Рязанский), на Ангарскую НХК, заводы АНК «Башнефть», для объектов «Ванкорнефть», «Роспан», «Таас-Юрях-Нефтегазодобыча», а также на Среднеботуобинское месторождение с 2011 по 2017 годы.

В 2016 году ПАО «Роснефть» провело общий анализ огнезащитного рынка, создав общий внутренний перечень одобренных огнезащитных составов и антикоррозионных материалов, в который, конечно же, вошли все составы линейки «ДЕКОТЕРМ».

Но с января 2018 года корпорацией принято решение о применении при реконструкции и капитальном строительстве своих предприятий только материалов для защиты от углеводородного пожара. Мировой опыт давно показал, что именно такие составы являются оптимальными для нефтегазового сектора, обеспечивают реальную защиту в случае возгорания продуктов углеводородного происхождения. Несмотря на то что защита от данного типа пожара еще находится в России в плоскости добровольного применения менее 5 лет и регламентирована лишь добровольным ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014, решение ПАО «Роснефть» однозначно стоит назвать грамотным, справедливым и перспективным.

Как следствие такого решения внутренний реестр огнезащитных составов ПАО «Роснефть» был воссоздан заново с учетом новых требований. Подтвердив полное соответствие критериям отбора в реестр включен и атмосферостойкий двухкомпонентный антикоррозийный огнезащитный состав «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ». В рамках требований нового реестра за прошедшие почти полтора года мы поставляли состав «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» уже для защиты от углеводородного пожара на Рязанский, Туапсинский, Новокуйбышевский НПЗ, Ангарскую НХК, в 2019 году к ним добавился Сызранский НПЗ.