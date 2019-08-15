Защита атомной ТЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» — проект неординарный в мировом масштабе, абсолютно уникальный в своем роде. В рамках его строительства будет создан плавучий энергетический блок и целый комплекс береговых сооружений, ввод в эксплуатацию которого запланирован на конец 2019 года.
В рамках реализации этого проекта компания «Территория цвета» поставляет эпоксидный огнезащитный состав «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ», нанесение которого происходит на заводе металлоконструкций «Ленмонтаж» (г. Санкт-Петербург). Уже окрашенные, полностью готовые к монтажу металлоконструкции доставляются на стройплощадку в Певек без малейших повреждений, благодаря высочайшим эксплуатационным свойствам и ударопрочности покрытия. Такой подход оптимален, если строительство ведется в сложных климатических условиях.
Справка: Огнезащитный состав «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» — атмосферостойкий двухкомпонентный антикоррозийный огнезащитный состав на эпоксидной основе.
Преимущества «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ»:
- Первый эпоксидный огнезащитный состав с режимом сушки от -10°С
- Атмосферостойкость и устойчивость к химическим воздействиям и агрессивным средам (до 25 лет, подтверждено испытаниями)
- 100%-ный объемный сухой остаток
- Ударопрочность, вибро- и сейсмостойкость, антикоррозийные свойства
- Не требуется нанесения грунтовочного и финишного покрытия
- Сертифицирован в условиях режима углеводородного горения по стандарту UL1709 и в соответствии с ГОСТ ЕН 1363-2-2014