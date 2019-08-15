Защита атомной ТЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» — проект неординарный в мировом масштабе, абсолютно уникальный в своем роде. В рамках его строительства будет создан плавучий энергетический блок и целый комплекс береговых сооружений, ввод в эксплуатацию которого запланирован на конец 2019 года.

В рамках реализации этого проекта компания «Территория цвета» поставляет эпоксидный огнезащитный состав «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ», нанесение которого происходит на заводе металлоконструкций «Ленмонтаж» (г. Санкт-Петербург). Уже окрашенные, полностью готовые к монтажу металлоконструкции доставляются на стройплощадку в Певек без малейших повреждений, благодаря высочайшим эксплуатационным свойствам и ударопрочности покрытия. Такой подход оптимален, если строительство ведется в сложных климатических условиях.

Справка: Огнезащитный состав «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» — атмосферостойкий двухкомпонентный антикоррозийный огнезащитный состав на эпоксидной основе.

Преимущества «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ»: