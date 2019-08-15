Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2018»

Защита атомной ТЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» — проект неординарный в мировом масштабе, абсолютно уникальный в своем роде. В рамках его строительства будет создан плавучий энергетический блок и целый комплекс береговых сооружений, ввод в эксплуатацию которого запланирован на конец 2019 года.

В рамках реализации этого проекта компания «Территория цвета» поставляет эпоксидный огнезащитный состав «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ», нанесение которого происходит на заводе металлоконструкций «Ленмонтаж» (г. Санкт-Петербург). Уже окрашенные, полностью готовые к монтажу металлоконструкции доставляются на стройплощадку в Певек без малейших повреждений, благодаря высочайшим эксплуатационным свойствам и ударопрочности покрытия. Такой подход оптимален, если строительство ведется в сложных климатических условиях.

Справка: Огнезащитный состав «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» — атмосферостойкий двухкомпонентный антикоррозийный огнезащитный состав на эпоксидной основе.

Преимущества «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ»:

  • Первый эпоксидный огнезащитный состав с режимом сушки от -10°С
  • Атмосферостойкость и устойчивость к химическим воздействиям и агрессивным средам (до 25 лет, подтверждено испытаниями)
  • 100%-ный объемный сухой остаток
  • Ударопрочность, вибро- и сейсмостойкость, антикоррозийные свойства
  • Не требуется нанесения грунтовочного и финишного покрытия
  • Сертифицирован в условиях режима углеводородного горения по стандарту UL1709 и в соответствии с ГОСТ ЕН 1363-2-2014

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