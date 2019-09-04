Усовершенствование рецептуры огнезащитных материалов

Весной 2019 года были проведены работы по улучшению стандартной рецептуры огнезащитных материалов RAUM-PROFIE: состава W-21 на водной основе и состава S-21 на основе органических растворителей. В лаборатории компании были проведены электронно-микроскопические исследования по оценке влияния различных компонентов композиции на структуру вспененного кокса. Испытав множество добавок и наполнителей, мы выбрали композиционный состав, который показал лучшие результаты по механическим свойствам пенококса. Отдельно был проведен блок работ по увеличению нестекаемого слоя. Сейчас толщина слоя наносимого покрытия составляет 1,5 мм, что значительно сокращает трудозатраты при нанесении состава. Усовершенствованная рецептура огнезащитного состава также позволяет избежать появление внешних дефектов при нанесении, а улучшенная адгезия повышает срок службы материала и исключает дополнительные расходы на повторную огнезащитную обработку.

Сейчас на стадии апробации находится эпоксидный атмосферостойкий двухкомпонентный состав для защиты от воздействия огня металлических конструкций в атмосфере, в том числе с высокой антикоррозионной активностью. Предел огнестойкости материала по предварительным данным составляет 90 и 120 минут. На основании внутренних испытаний материала, можно сделать вывод, что эпоксидный огнезащитный состав RAUM-PROFIE в будущем сможет конкурировать не только с отечественными производителями, но и с зарубежными аналогами.

Мы постоянно совершенствуем свою продукцию, чтобы она полностью соответствовала всем современным требованиям рынка лакокрасочных материалов. Системный подход, стабильный результат и гарантия качества – залог высокой эффективности наших покрытий.