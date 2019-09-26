Огнезащита «Газпромнефть-ОНПЗ»

Наша компания заключила договор со строительной компанией «Велесстрой», на выполнение работ по огнезащите конструкций установки замедленного коксования АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

Огнезащита будет производится в домонтажном положении. В цехах завода-изготовителя металлоконструкций. После монтажа на конструкции будет произведен ремонт транспортных и монтажных повреждений.

Омский НПЗ принадлежащий компании ПАО «Газпром нефть» является одним из наиболее современных нефтеперерабатывающих заводов России и входит в список крупнейших мировых компаний, занимающихся переработкой нефти.