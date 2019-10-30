Череповецкий металлургический комбинат. Проектирование огнезащиты и нанесение огнезащитных и антикоррозионных материалов

Компания осоран заключила договор на выполнение работ по огнезащите и антикоррозии металлоконструкций на двух блоках коксовой батареи с трамбованием угольной шихты и объектах рассева кокса с коксосортировкой.

Проект реализует одна из ведущих в мире сталелитейных компаний ПАО «Северсталь» на площадке Череповецкого металлургического комбината. Коксовая батарея №11 с технологией трамбования угольной шихты является инновационным агрегатом, не имеющим аналогов в России. Запуск блоков будет осуществлен в 2020 и 2021 годах.

Большая часть работ будет произведена в 2020 году. До конца 2019 года, нам предстоит развернуть производственную площадку, завершить оформление разрешительной документации на производство работ, частично выполнить ОГЗ и АКЗ работы на конструкциях, которые будут недоступны после монтажа кровли, перекрытий и стеновых панелей.