17-летие группы компаний «RAUM-PROFIE»

21 ноября 2019 года ГК «RAUM-PROFIE» исполняется 17 лет. Первоначально, компания специализировалась на выпуске дисперсии ПВА, но со временем предприятие выросло в два крупных завода по производству клеев специального назначения и промышленных лакокрасочных материалов. Наша компания находится в постоянном развитии и уделяет огромное значение научным разработкам и инновациям, отслеживает последние исследования и тенденции в области ЛКМ.

Сегодня компания работает в режиме 24/7 и выпускает более 600 тонн продукции в месяц. Общая площадь производства составляет 4000 кв. метров. Наша лакокрасочная продукция используется в таких отраслях, как нефтегазовый сектор, машиностроение, энергетика, химическая промышленность. Наши клеи находят применение в текстильной промышленности, производстве мебели, деревообработке. Среди клиентов компании: ПАО «Северсталь», ПАО «ФосАгро», ООО «Завод ТМК», НПО «Агростройсервис», ООО «Юрьев-Лес», «Апрелевская Мебельная Фабрика», ООО «Практика Интерьер», Фабрика дверей «Ростра» и многие-многие другие. Мы гордимся большим количеством объектов, на которых использовались лакокрасочные материалы «RAUM-PROFIE»тм. В числе их: ФГУП ГВСУ № 4 и 5 при «Спецстрое России»; заводы металлоконструкций «Кордис»; заводы ПАО «Северсталь»; предприятия по огнезащитной обработке «БМ ПОВОЛЖЬЕ» (ООО), ОАО «НК «Роснефть», «БРАНД-ХИМ» (ООО), Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и другие.

Группа компаний «RAUM-PROFIE» – предприятие законченного производственно-эксплуатационного цикла. Сегодня в ГК «RAUM-PROFIE» также входит компания «Хаус Профи», осуществляющая малоэтажное строительство по панельно-каркасным технологиям (компания использует панели собственного производства), а также питомник «Малинки» – производитель посадочного материала (плодовых, хвойных и лиственных растений).

Мы гордимся и ценим своих партнеров, которые работают с нами на протяжении долгого времени. За 17 лет успешной деятельности предприятие заработало хорошую репутацию на рынке и регулярно получает положительные отзывы от клиентов.

Отдельное спасибо хотим сказать Ивановскому государственному химико-технологическому университету, студенты которого после обучения пополняют кадровый состав организации.

У нас большие планы на ближайшее будущее по увеличению суммарных производственных мощностей и модернизации производств. Со следующего года компания начинает строительство нового завода общей площадью 10 000 кв. метров, который позволит выпускать продукцию объемом 3000 тонн ежемесячно.

Главным принципом нашей работы по-прежнему останется клиентоориентированность, и мы надеемся, что следующие 17 лет будем также плодотворно и взаимовыгодно сотрудничать со своими потребителями. Основной ценностью компании является командная работа, мы уверены, что сила в единстве!