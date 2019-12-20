«ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» первым сертифицирован в СДС «Интергазсерт» для ПАО «Газпром»!

Атмосферостойкий двухкомпонентный эпоксидный огнезащитный состав «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» в октябре 2019 года получил Сертификат соответствия системы добровольной сертификации «Интергазсерт» (выдан органом ОС «ОЭСГСЕРТ» ООО «НефтегазТехЭкспертиза») с целью дальнейшего применения в ПАО «ГАЗПРОМ». Соответствующая процедура длилась в течение целого года, и «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» первым из российских огнезащитных составов полноценно прошел все необходимые этапы, включающие подробный нормативно-документационный анализ, аттестацию процессов производства и контроля на научно-производственном предприятии «ДЕКО», а также проведение полноценных огневых испытаний в одной из крупнейших лабораторий страны.

Напомним, что ранее весной 2018 года «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» уже был аттестован в качестве самостоятельной технологии восстановления огнезащитных покрытий при ремонтах металлоконструкций предприятий ПАО «ГАЗПРОМ» и внесен в Единый Реестр материально-технических ресурсов (МТР) корпорации, при этом свойства покрытия на основе «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» тщательно тестировались на различных предприятиях ПАО «ГАЗПРОМ»

Наличие сертификата СДС «Интергазсерт» имеет важнейшее значение, так как он позволяет гарантировать высокий уровень качества конкретного вида продукции, а также стабильность производителя в целом. Участвовать в подобной добровольной сертификации могут позволить себе лишь компании, которые подходят к производству и оказанию своих услуг исключительно ответственно, долгосрочно вкладывая многочисленные ресурсы в свой технико-инновационный потенциал.

Прохождение процедуры сертификации в СДС «Интергазсерт» подтверждает, что научно-производственное предприятие «ДЕКО» и его продукция соответствует необходимому уровню качества, а огнезащитный состав «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» получил все необходимые экспертные подтверждения соответствия высоким требованиям технологий для ПАО «ГАЗПРОМ» и готов к широкомасштабному применения в процессе ремонта и капитального строительства.