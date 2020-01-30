Кольская ГМК: 9 000 кв. м металла покрыты ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ

Кольская ГМК (дочернее предприятие ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ») – очередной объект, огнезащитная обработка металлоконструкций для которого осуществлялась на производственной площадке компании «Северсталь Стальные Решения». Объект имеет высокую техническую сложность, конструкции несут существенную технологическую нагрузку и, что особенно важно, будут эксплуатироваться в агрессивных средах.

Металлоконструкции, совокупная поверхность которых составляет более 9 000 кв.м, были покрыты эпоксидным огнезащитным составом «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» толщиной до 3 000 мкм, обеспечивающим огнестойкость более 90 минут. При участии технических специалистов нашей компании была разработана и аттестована технология подготовки и нанесения защитных ЛКМ.

Обработка металла огнезащитным составом требует соблюдения срока высыхания каждого слоя, поэтому потребовалось выделить более 6 000 кв. м окрасочного цеха на производстве, чтобы выполнить работы с максимальным качеством и в срок. Крайне важно, что окраска производилась в теплых цехах с контролируемой влажностью и строгим соблюдением всех требований инструкции.

Кольская ГМК – ведущий производственный комплекс Мурманской области, который представляет собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов.