О нас пишет «Деловая Россия»: «Огнезащита по высшему классу – с ДЕКОТЕРМ!»

Компания «Территория цвета» (официальное представительство и проектный офис НПП «ДЕКО») хорошо известна на рынке промышленных лакокрасочных материалов. Это компания с почти что четвертьвековым опытом, которая первой в России запустила производство напыляемых конструктивных огнезащитных составов и сегодня уверенно входит в тройку лидеров по производству огнезащитных лакокрасочных материалов на территории СНГ. За годы успешной деятельности «Территорией цвета» реализовано более 400 крупных проектов, огнезащитными материалами «ДЕКОТЕРМ» выкрашено свыше 1000 объектов по всей России, включая стратегически и культурно значимые, такие как Московский Кремль, Администрация Президента РФ, Московский метрополитен, Государственный Академический Большой театр, объекты крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики и многое другое. О принципах работы компании, ее подходе к деловому сотрудничеству, о сильных сторонах и успехах, а также о включенности в важнейшие тенденции отрасли и о планах дальнейшего развития «Деловой России» рассказывает Генеральный директор и Управляющий партнёр компании Кирилл Юрьевич Кулёв.

– Кирилл Юрьевич, среди ваших деловых партнеров – крупные компании ведущих отраслей экономики. За какие конкурентные преимущества они выбирают «Территорию цвета» в качестве партнера? Какими своими сильными сторонами вы, несомненно, гордитесь?

– Производственно-торговому холдингу «Территория цвета» более 23 лет, и все эти годы ключевой сферой применения наших усилий оставались разработка и производство лакокрасочной продукции широкого спектра. Последние 10 лет флагманское место занимает линейка огнезащитных напыляемых покрытий марки «ДЕКОТЕРМ». Это все виды тонкослойных составов на водной, органической и эпоксидной основах и толстослойный конструктивный состав на водной основе для огнезащиты металлоконструкций.

Сейчас компания имеет современный производственный комплекс в Республике Мордовия, а также несколько лабораторий в Москве для разработки и тестирования материалов – как результат, мы устойчиво сохраняем позиции лидирующего отечественного производителя в сегменте напыляемых огнезащитных покрытий с годовым выпуском более 3,5 млн литров в год. Огнезащитные составы марки «ДЕКОТЕРМ» зарекомендовали себя как высокотехнологичные продукты по адекватным ценам, со стабильным качеством, удобные в нанесении и не имеющие проблем с эксплуатационной долговечностью покрытия ни в условиях промышленной агрессивной среды, ни в сложных климатических условиях на всей территории нашей огромной страны.

– В 2020 году исполняется 25 лет компании «Роснефть». Известно, что вы находитесь с этим нефтяным лидером в сотрудничестве. Не могли бы вы подробнее описать совместные проекты?

– Компания «Роснефть» – лидер нефтяной отрасли нашей страны, сотрудничеством с которой мы, конечно же, очень гордимся. Более 10 лет «Территория цвета» поставляет огнезащитные материалы для нужд капитального строительства и ремонтов таких предприятий, как Туапсинский, Рязанский, Саратовский, Сызранский, Новокуйбышевский НПЗ, Ангарская НХК, для предприятий, входящих в структуры «Башнефть», «Ванкорнефть», «Роспан Интернешнл», «Таас-Юрях Нефтегаздобыча», «Тагульское», «Оренбургнефть» и др. Важно отметить, что наша компания в числе первых подтвердила статус своего флагманского продукта для нефтегазовой отрасли – «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» при составлении внутреннего реестра (одобренного перечня) огнезащитных составов в НК «Роснефть» в 2018 году.

– Что вас привлекает в этой компании как деловом партнере? Насколько интересны для вас совместные проекты в плане движения вперед, инноваций, прогресса в методиках и подходах?

– Несомненно, высокие цели и масштабы НК «Роснефть» накладывают на нас огромную ответственность, которая касается огнезащитной эффективности и эксплуатационных параметров наших покрытий. Сотрудничество с такой компанией не дает расслабиться, мотивирует к совершенствованию рецептур и технологий, особенно на конкурентном фоне с другими производителями.

– Какие еще вы можете привести примеры ваших проектов, включая проекты в сотрудничестве с другими компаниями, где родились новые и перспективные решения, которые вы будете применять и в дальнейшем?

– Дело в том, что мы плотно сотрудничаем абсолютно со всем крупнейшими нефтяными и газовыми компаниями нашей страны, участвуем в проектах по СНГ и в международных проектах, поэтому назвать однозначно только один проект сложно. Наверное, из проектов последних 2–3 лет стоит особенно выделить строительство одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки тяжелых остатков «ТАИФ-НК» в Нижнекамске, завода по производству аммиака «Еврохим-Аммоний» в Кингисеппе, атомной ТЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке и комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» ПАО «МЕТАФРАКС». Не менее значимыми являются и долгосрочные стройки: это, например, наше участие в целом комплексе проектов капитального строительства крупнейшего в Европе нефтеперерабатывающего завода «Газпромнефть – Омский НПЗ» в Омске или проекты развития транспортной инфраструктуры Москвы под патронажем «Мосинжпроекта» (депо «Руднево», ТПУ «Рязанская» и др). Все эти проекты являются значимыми в федеральном и даже мировом масштабе, они проходят с непосредственным участием лучших иностранных проектировщиков и генподрядчиков. Непосредственное участие в таких проектах с их высокими, по мировым меркам, требованиями позволило нашей компании выйти на совершенно иной качественный уровень в вопросах инспекционного сопровождения, проектирования, технического и координационного взаимодействия с генподрядчиками и заводами по производству металлоконструкций, а также в нюансах планирования и бесперебойного снабжения объектов строительства, авторского надзора за проектными решениями.

– Какие опорные точки выбраны для перспективного плана развития, на чем вы планируете делать акцент в ближайшие годы?

– Учитывая сегодняшние тенденции на рынке огнезащитных покрытий, мы собираемся уделять особое внимание расширению сотрудничества с заводами металлоконструкций – для того чтобы предложить заказчикам оптимальное и экономичное решение, когда они получают для монтажа уже готовые и окрашенные металлоконструкции. В частности, «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» решает такую задачу самым лучшим образом.

Другим важнейшим направлением считаем выпуск разработанной нами линейки антикоррозионных покрытий «ДЕКО», которые мы несколько лет тщательно готовили к выводу на рынок. Марка «ДЕКОТЕРМ» задает своим примером сочетание конкурентной стоимости с высочайшими стандартами качества.

Не могу не отметить еще одну важную тенденцию нашей отрасли, которая набирает силу и в которую мы активно включены. Речь идет о контрольных тестах огнезащитных покрытий, которые устраивают крупнейшие заказчики – представители нефтегазовых, энергетических, транспортных и инфраструктурных направлений. Причина организации таких тестов заключается в наличии на рынке достаточно большого количества продуктов с сомнительными параметрами. Собственно тесты обычно включают огневые испытания с самым строжайшим контролем отбора образцов и нанесения покрытий, а также зачастую анализ технической документации и посещение завода-изготовителя. У нас только за 2019 год составы марки «ДЕКОТЕРМ» успешно прошли подобные сравнительные испытания по программам шести крупных заказчиков.

– Вы упомянули высочайшие стандарты качества. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей системе менеджмента качества, о контроле качества. Каковы ваши основные принципы ведения бизнеса в области отношений с клиентами и кадровой политики?

– Мы построили свое производство (к слову, его текущая мощность составляет более 6 млн. литров в год) в Мордовии с нуля и продолжаем его модернизировать, расширять, совершенствовать нормативно-техническую базу для контроля сырья и качества готового продукта. Залогом стабильности параметров, которая является нашим главнейшим критерием при выпуске продукции, являются алгоритмы системы качества, основанные на доработанных методиках и инструментах ИСО 9001:2015. Наше производство за последние 3–4 года посещало много заказчиков, и все они остались довольны увиденным; регулярные инспекции также проводят сертификационные лаборатории и ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ.

Что касается кадровой и клиентской политики, то тут принципы просты: мы выстраиваем отношения так, чтобы наши клиенты нам доверяли и всегда были высоко замотивированы к нам снова обратиться, а сотрудники чувствовали высокую ответственность и гордились тем, что работают в нашей компании.