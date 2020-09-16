Компания О3 расширяет линейку дезинфицирующих и моющих средств (ТРИОКЛИН ПРО)

Универсальное моющее средство ТРИОКЛИН ПРО 0010 профессионально справляется с удалением самых стойких и застарелых загрязнений на различных поверхностях и обладает лучшей экологической безопасностью в классе моющих средств за счет применения нового поколения комплексообразователя.

ТРИОКЛИН ПРО 0010 совмещает в себе простоту использования бытового моющего средства и эффективность промышленного клинера, что позволяет быть незаменимым помощником в очистке асфальтовых и бетонных дорог, тротуаров, шумозащитных дорожных экранов, объектов ЖКХ, общественного транспорта, наружного остекления, а также при внутренней уборке помещений, очистки любых водостойких предметов, поверхностей и полов.

Состав подходит не только для профессионального использования, обладает экономным расходом, отлично работает в минимальных концентрациях и удобен в применении.

Данное средство серийно производится на площадке О3-Коутингс в Ростовской области и является собственной разработкой Компании О3.