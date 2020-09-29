Компания О3 запускает производство антибактериальной и антивирусной краски

Компания О3 представляет профессиональную водно-дисперсионную краску с антивирусным и антибактериальным эффектом ТРИОПРО ШИЛД 2030.

Особенностью покрытия является инновационная разработка, которая убивает 99,99% микроорганизмов и препятствует их распространению на окрашенной поверхности уже через 2 часа в условиях повседневной окружающей среды.

Бактерицидная и вирулидная эффективность активна до 3 лет на окрашенной поверхности, даже после проведения влажной уборки, что подтверждают испытания в специализированной независимой лаборатории.

Материал идеально подходит для стен и потолков в помещениях с высокими требованиями к долговечности и безопасности поверхностей: медицинские центры, лечебные учреждения, школы, детские сад, санатории, пищевые производства и т. д. Также покрытие подходит для помещений с большой площадью контактных поверхностей.

ТРИОПРО ШИЛД 2030 можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности внутри помещений: бетонные, отштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные, гипсовые, древесноволокнистые.

Краска колеруется в светлые оттенки по каталогам RAL, NCS и имеет отличные малярные свойства.