Cоставы ДЕКОТЕРМ – на объектах «Норильского Никеля»

Наша компания поставляет состав ДЕКОТЕРМ в рамках строительства ключевых объектов Серного проекта корпорации «Норильский Никель». Проект, осуществляемый под личным контролем президента РФ, является частью Федерального проекта «Чистый воздух», целью которого является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. Серный проект- это экологическая программа, предусматривающая сокращение выбросов диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала «Норильского Никеля». Он предполагает утилизацию диоксида серы с получением серной кислоты и ее последующую нейтрализацию.

По словам Сергей Дубовицкого, вице-президента по стратегическому планированию ГМК «Норильский Никель»: «Итогом станет масштабируемый производственный комплекс, который будет основой для последующих этапов Серного проекта, которые планируется осуществить на металлургических предприятиях России».

Нанесение наших огнезащитных составов осуществляется на заводах металлоконструкций с последующей транспортировкой окрашенных конструкций на строительную площадку для монтажа.

В настоящее время начата практическая реализация флагманской части проекта, строительно-монтажные и пусконаладочные работы планируется завершить до конца 2022 года.