Кирилл Кулёв – о сотрудничестве с компанией «Татнефть»

Публикуем интервью с управляющим партнером НПП «Деко» (производитель огнезащитных составов марки «Декотерм») Кириллом Кулёвым.

– Кирилл Юрьевич, среди ваших деловых партнеров – почти все компании ведущих отраслей экономики. За какие конкурентные преимущества они выбирают марку «ДЕКОТЕРМ» в качестве партнера в сфере пожарной безопасности?

– Вы знаете, «Территории цвета» уже почти 25 лет, но все эти годы ключевой сферой применения наших усилий оставалась сравнительно узкая отрасль – разработка и производство лакокрасочной продукции. Последние 10 лет ключевое место для нас занимает линейка огнезащитных напыляемых покрытий марки «ДЕКОТЕРМ». Это все виды напыляемых составов на водной, органической, эпоксидной основах, с добавлением графита и других инновационных функциональных добавок, а также составы, относящиеся к категории конструктивной огнезащиты.

Сегодня компания имеет современный производственный комплекс в Республике Мордовия, а также несколько лабораторий в Москве для разработки и тестирования материалов – как результат, мы достигли позиции лидирующего отечественного производителя в сегменте напыляемых огнезащитных составов с годовым выпуском более 3,5 млн литров в год. Огнезащитные составы марки «ДЕКОТЕРМ» зарекомендовали себя как высокотехнологичные продукты с адекватной ценой и стабильным качеством, которые удобны в нанесении и гарантируют эксплуатационную долговечность как в условиях промышленной агрессивной среды, так и в сложных климатических условиях на территории нашей огромной страны.

– В 2020 году исполняется 70 лет компании «Татнефть». Известно, что Вы находитесь с этим нефтяным лидером в сотрудничестве. Не могли бы Вы подробнее описать, как оно сложилось?

– До сотрудничества с нами ПАО «Татнефть» использовала различные огнезащитные покрытия, и, насколько нам известно, не всегда была довольна их качеством и долговечностью. В 2015 году компания продолжала анализировать рынок, чтобы определится с ведущими материалами, которые позволят надежно обеспечить антикоррозионную защиту и пожарную безопасность объектов. Проводились различные сравнения, тендерные процедуры с прицелом на программу ремонтов и реконструкций, рассчитанных в ПАО «Татнефть» до 2024 года. В процессе этих мероприятий интересы «ДЕКОТЕРМ» представлял наш дистрибутор в Республике Татарстан ООО «КамАвтоМаш», на сегодня ставший одним из ведущих наших региональных партнеров. С 2015 по 2017 год были проведены необходимые отборочные процедуры, климатические испытания в профильном институте «ТатНИПИНефть», без которых невозможно было бы одобрение «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» как покрытия, обеспечивающего свою долговечность в условиях промышленного климата предприятий «Татнефти». Позже мы дополнительно по просьбе заказчика подтвердили огнестойкость покрытия на закрытых испытаниях в лаборатории ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ. Как результат, в течение последних двух лет «Татнефть» масштабно использует «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» во время ремонтов и реконструкций, для новых проектов также предусматривается применение этого состава, который безупречно зарекомендовал себя как во время всех испытательных и конкурентных процедур, так и во время фактического использования.

– Что Вас привлекает в этой компании как деловом партнере? Насколько интересны для вас совместные проекты в плане развития, инноваций, прогресса в методиках и подходах?

– В первую очередь, для нас большая честь прикоснуться и внести свой небольшой, но достойный вклад в историю этой компании, которую все мы хорошо знаем как квинтэссенцию проявления научных талантов, трудолюбия, выдержки и предприимчивости людей, живущих на территории Республики Татарстан. Еще в советские времена «Татнефть имени В. Д. Шашина» задала такие высокие стандарты в подходе к технологии и менеджменту качества, что контакт с этой философией был для нас по-настоящему интересным вызовом. Высокие цели и масштабы ПАО «Татнефть» накладывают на нас огромную ответственность, которая касается огнезащитной эффективности и эксплуатационных параметров наших покрытий. Сотрудничество с такой компанией никогда не даст расслабиться, мотивирует к совершенствованию рецептур и технологий, особенно на конкурентном фоне с другими производителями.

– Какие еще Вы можете привести примеры вашей работы, где родились новые и перспективные решения, которые вы будете применять и в дальнейшем?

– Мы плотно сотрудничаем почти со всеми нефтяными и газовыми компаниями нашей страны, участвуем в проектах по СНГ и в международных проектах, поэтому назвать однозначно только один проект сложно. В том же Татарстане мы уже не один год поставляем составы для реконструкции и новых строительств ПАО «Нежнекамскнефтехим» и ПАО «КАМАЗ», но все же из целого перечня таких проектов последних лет стоит особенно выделить строительство, причем снова именно в Татарстане, одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) ПАО «ТАИФ-НК» в Нижнекамске, который оказался, наверное, первым из крупных проектов такого уровня ответственности для нас. Непосредственное участие в этом проекте позволило нашей компании выйти на совершенно иной качественный уровень в вопросах инспекционного сопровождения, проектирования и авторского надзора. К аналогичным по сложности проектам можно отнести строительство завода по производству аммиака «Еврохим-Аммоний» в Кингисеппе, атомной ТЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке, комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» ПАО «МЕТАФРАКС», Удоканского ГОКа, реконструкций на предприятиях «Северсталь» и «ФосАгро». Не менее показательны и долгосрочные стройки: например, наше участие в комплексе проектов капитального строительства крупнейшего в Европе НПЗ «Газпромнефть – Омский НПЗ» или проекты транспортной инфраструктуры Москвы под патронажем «Мосинжпроекта» (электродепо, станции метро и т. п.). Все эти проекты являются значимыми в федеральном масштабе, проходят с непосредственным участием лучших иностранных проектировщиков и генподрядчиков, позволяя нам стать сильнее в вопросах технического и координационного взаимодействия, а также в нюансах планирования и бесперебойного снабжения объектов строительства. Огнезащитные составы марки «ДЕКОТЕРМ» зарекомендовали себя как высокотехнологичные продукты с адекватной ценой и стабильным качеством, которые удобны в нанесении и гарантируют эксплуатационную долговечность как в условиях промышленной агрессивной среды, так и в сложных климатических условиях на территории нашей огромной страны.