900 тонн ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ для ГКМ «Удокан» в Забайкалье

В 2018 году в Забайкалье начато строительство ГМК «Удокан», где генеральным подрядчиком выступает компания «Renaissance Heavy Industries». Удоканское медное месторождение с ресурсами свыше 26 млн. тонн меди является самым крупным месторождением меди в России и одним из крупнейших в мире.

Для столь масштабного и ответственного объекта наша компания выполняет целый комплекс работ, включающий в себя разработку проектов огнезащиты с последующим согласованием во ВНИИПО, проведение контрольных выкрасов для обеспечения *многолетней* гарантии на огнезащитное покрытие, техническую поддержку силами наших инспекторов на крупнейших заводах металлоконструкций в Белгороде, Челябинске, Шадринске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Омске и других городах.

Для обеспечения огнезащиты ГМК «Удокан» был выбран огнезащитный состав на эпоксидной основе «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ», более 900 тонн которого будет нанесено на металлоконструкции в заводских условиях в течение ближайшего года. Таким образом, на стройплощадку попадают уже полностью готовые к монтажу металлоконструкции, что существенно оптимизирует процесс строительства.

Крайне важно, что в последние годы крупные заказчики все чаще предпочитают не только закупать у нас доказавшие свою эффективность напыляемые огнезащитные составы «ДЕКОТЕРМ», но и доверяют нам разработку комплексных решений для своих объектов.