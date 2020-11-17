Огнезащита спортивных объектов Москвы

Мы много рассказываем о сотрудничестве с лидирующими компаниями промышленного и нефтегазового секторов и незаслуженно мало – о наших проектах в области гражданского строительства. Пришло время это исправить.

Сегодня речь пойдет о спортивных объектах Москвы и Московской области. На необходимости развития физической культуры (в особенности детско-юношеского спорта) государство делает упор уже не первый год. Безусловно, современные спортивные объекты должны соответствовать строжайшим требованиям безопасности, в том числе – пожарной.

За последние пару лет наш Проектный офис разработал десятки проектов огнезащиты для спортивных учреждений, среди которых объекты «Большой спортивной арены «Лужники», спортивные комплексы Москомспорта, центр акробатического рок-н-ролла комплекса «Жаворонки», волейбольная арена Match Point для клуба «Динамо», спортивные школы олимпийского резерва и многие другие. Наши специалисты не только выполнили проектирование систем огнезащиты, но и обеспечили согласование документации в государственных органах.

В зависимости от величины и особенностей объектов на каждый из них наша компания поставила от 5 до 80 тонн огнезащитных составов ТМ «ДЕКОТЕРМ», а именно: состав на водной основе «ДЕКОТЕРМ», состав на основе органического растворителя «ДЕКОТЕРМ-Р», летний конструктивный состав «ДЕКОТЕРМ-КОП», а также зимний конструктивный состав «ДЕКОТЕРМ-КОП-Р».