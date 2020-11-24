Московские ТРЦ под защитой ДЕКОТЕРМ

Компания FortGroup приобрела пять крупных московских торговых комплексов, среди которых ТЦ «Европолис» в Ростокино, «Золотые Вавилоны» в Отрадном и Ясенево. Каждый из них требует реконструкции и, безусловно, повышения уровня пожарной безопасности. Все мы помним печальные случаи гибели людей во время пожаров в торгово-развлекательных комплексах и ресторанах из-за нарушений требований действующего законодательства по обеспечению безопасности в местах массового скопления народа.

В качестве поставщика напыляемых огнезащитных составов FortGroup выбрала нашу компанию и материалы ТМ «ДЕКОТЕРМ». В рамках крупномасштабного сотрудничества – работы по реконструкции торгово-развлекательных центров запланированы на 2019–2020 годы – мы поставляем огнезащитные составы «ДЕКОТЕРМ-Р», «ДЕКОТЕРМ-ТИР» и «ДЕКОТЕРМ».

Наш ассортимент позволяет заказчикам подобрать лучшую огнезащиту для любого объекта с учетом условий нанесения и эксплуатации защитного покрытия. Помочь подобрать материал на водной основе или на основе органического растворителя, выбрать конструктивный состав всегда готовы наши специалисты.

Работа на объектах гражданского строительства накладывает дополнительную ответственность, ибо речь идет о здоровье и жизни людей.