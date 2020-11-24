Долгосрочное сотрудничество с производственной группой «Магнезит»

Производственная группа «Магнезит» – компания, обеспечивающая полный цикл производства огнеупорных материалов, инновационные инжиниринговые решения и комплексное сервисное обслуживание тепловых агрегатов.

Наше сотрудничество с группой «Магнезит» началось в 2018 году с поставки 40 тонн огнезащитных составов «ДЕКОТЕРМ-ТИР» и «ДЕКОТЕРМ-Р» для обработки участка по обжигу огнеупорных материалов в электропечах производительностью 10 000 тонн в год.

Проект успешно развивается, а наша компания стала постоянным поставщиком напыляемых составов для обеспечения огнезащиты металлоконструкций, в том числе конструктивной для доведения до предела огнестойкости R90. На сегодняшний день для обработки цеха по обжигу огнеупорных материалов в электропечах мощностью 50 000 тонн в год, складских помещений, а также строительства многоподовой печи использованы более 100 тонн огнезащитных составов торговой марки «ДЕКОТЕРМ», в течение 2020 года мы планируем поставить еще 50 тонн на данный объект.

Работы по нанесению огнезащиты производятся непосредственно на строительной площадке круглый год, в том числе в зимнее время при отрицательных температурах, а также в неотапливаемых помещениях.

Сотрудничество с производственной группой «Магнезит» — отличный пример долгосрочного и взаимовыгодного взаимодействия с крупным промышленным холдингом. Высокое качество продукции, отлаженные бизнес-процессы, а также внимание к особенностям каждого проекта делают нашу компанию привлекательной именно для долгосрочного сотрудничества.