Хоккейная академия «Авангард» под защитой ДЕКОТЕРМ

Строительство объектов для детского и юношеского спорта набирает обороты год от года. И это неудивительно, так как вектор популяризации здорового и активного образа жизни с раннего возраста задан достаточно давно. Сегодня поговорим о хоккее, а именно – Хоккейной академии «Авангард», которая была введена в эксплуатацию в 2019 году в Омске.

Хоккейная академия – межрегиональный социальный проект группы компаний «Газпром» и хоккейного клуба «Авангард», направленный на формирование качественно новой современной системы подготовки молодых хоккеистов. Это не просто ледовая площадка и раздевалки, это полноценный спортивный комплекс, обладающий всей необходимой для подготовки будущих хоккеистов инфраструктурой, в том числе собственной детско-юношеской спортивной школой.

Строительство подобных масштабных объектов – процесс очень ответственный и четко регламентированный. Требования к обеспечению пожарной безопасности выдвигаются самые высокие. Для защиты Хоккейной академии «Авангард» были выбраны огнезащитный состав на основе органического растворителя «ДЕКОТЕРМ-Р» и однокомпонентный толстослойный конструктивный состав на основе комбинации систем термоизолирующегося и вспучивающегося типов «ДЕКОТЕРМ-КОП», которые в совокупном объеме более 75 тонн поставляла наша компания.

Для нас большая честь и огромная ответственность участвовать в подобных проектах. Любой объект, предполагающий большое скопление людей – особенно детей, требует идеальных проектных решений, а также применение максимально надежных и качественных материалов, и огнезащитные составы «ДЕКОТЕРМ» доказали свою эффективность, чем мы можем по праву гордиться.