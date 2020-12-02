Щекиноазот выбирает ДЕКОТЕРМ

Химическая компания «Щекиноазот» — один из ведущих производителей химического сырья и продукции в России и мире. Сейчас предприятие занято строительством очередной установки по выпуску метанола мощностью 500 тысяч тонн в год. Для обеспечения пожарной безопасности установки был выбран эпоксидный огнезащитный состав «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ», которым и обрабатываются металлоконструкции для объекта на Волгоградском заводе металлоконструкций.

Заказчик крайне внимательно подошел к выбору напыляемой огнезащиты, учитывая как заявленные технические характеристики различных составов, так и результаты многочисленных выкрасов с целью определения фактического расхода и экономическую эффективность потенциальной сделки. С гордостью можем сказать, что выбор был сделан именно в пользу «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ».

Помимо поставок огнезащитного состава «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ», наш Проектный офис разработал проект огнезащиты для объекта, а наши инспекторы контролируют соблюдение технологического процесса нанесения на заводе металлоконструкций в Волгограде. В сухом остатке – 100% гарантия, что качество и долговечность огнезащитного покрытия будет максимальной!