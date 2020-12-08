Компания «ОПК» получила атомную лицензию Ростехнадзора

Компания «Объединенный Промышленный Комплекс» (ООО «ОПК»), деятельность которой направлена на техническое перевооружение объектов нефтегазового комплекса, судостроения и энергетики, получила атомную лицензию Ростехнадзора, которая даёт право, в частности, осуществлять поставки, монтаж, пусконаладочные работы, ремонт оборудования противоаварийного и противопожарного назначения, а также организовывать огнезащиту объектов атомной энергетики.

Это обязательное разрешение имеет большое значение для предприятия, так как позволяет реализовать свои компетенции на атомных объектах ГК «Росатом» в последующие пять лет.

«Лицензирование существенно расширяет масштабы нашей деятельности и укрепляет наши позиции. Атомная лицензия дает нам дополнительные возможности в той области, где накоплен значительный опыт. Она позволяет нам реализовать потенциал инновационных технологий противопожарного назначения под маркой «ИНФЛЕКС на рынке атомной энергетики»- прокомментировал Сергей Колпаков, генеральный директор ООО «ОПК».