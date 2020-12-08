25 лет назад на «Севмаше» прошла торжественная закладка МЛСП «Приразломная».

История одного изобретения, которое нашло применение на первой российской нефтяной платформе.

Сегодня, оглядываясь на многолетний и непростой путь реализации первого для компании шельфового проекта, можно говорить об уникальности и масштабности, сложности и ответственности тех работ, которые были выполнены в области пожарной безопасности на МЛСП «Приразломная» — первой и единственной стационарной платформе в мире, добывающей нефть на шельфе Арктики.

«Для нас это колоссальный опыт. Он задал нам новое направление развития. И мы в нем преуспели. Все проекты обустройства шельфа, которые строились или строятся в России за последнее время, не обходятся без нашего участия», — говорит Сергей Колпаков, генеральный директор компании «ОПК».

Сергей Колпаков один из тех, кто совместно с инженерами и конструкторами разрабатывал чертежи противопожарных уплотнений, предназначенных для защиты люков. «Газпром» поставил задачу обеспечить люковым проемам, предусмотренным проектом на всех палубах платформы, надежную защиту в случае пожара.

«Противопожарных люков, сертифицированных на класс огнестойкости H120, да еще с линейными размерами от 0,6 м до 9 м, на тот момент просто не существовало. Впрочем, как и сейчас!», — вспоминает Сергей Колпаков, — «Встал вопрос, либо заново конструировать люки, а это значит провести многочисленные испытания, огневые, в том числе, но это долго и дорого, либо искать концептуально новое техническое решение этой задачи. Выход лежал, что называется на поверхности, мы решили рассмотреть люк как элемент палубы».

Это была гениальная инженерная находка, потому что для обеспечения пожарной безопасности палубы в то время уже существовал ряд сертифицированных схем защиты. Оставалось придумать как обеспечить огнестойкость зазоров между палубами, сохранив при этом их герметичность, и, самое главное, гибкость. И такое решение было найдено.

«Наша инновационная технология позволяет обеспечить противопожарную защиту люков любых размеров и форм», — уточняет Сергей Колпаков.

Новая противопожарная преграда успешна прошла огневые испытания, которые показали, что люковые проемы с применением уплотнений могут выдерживать до 120 минут углеводородного пожара. Технология получила одобрение российских надзорных органов, была сертифицирована в РМРС и МЧС, а позже запатентована как полезное изобретение, получившее название – люковое противопожарное уплотнение.