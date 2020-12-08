НТС Ростехнадзора рекомендует использовать инновационные технологии огнезащиты компании «ОПК» на объектах энергетики

Компания «Объединенный Промышленный Комплекс» («ОПК») приняла участие в очередном заседании научно-технического совета Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Рабочая встреча прошла в формате видеоконференции в октябре 2020 года.

«ОПК» на заседании представляла заместитель генерального директора компании Александра Шимке. В своем докладе она уделила внимание инновационным материалам огнезащиты, которые могут быть использованы для повышения уровня промышленной безопасности объектов энергетики. Членам НТС были представлены уникальная система противопожарной защиты кабельных линий «ИНФЛЕКС-ФК-31», включенная в реестр инновационных решений ПАО «РОССЕТИ», а также противопожарные чехлы «ОПК-ЗФО», которые успешно прошли опытно-промышленное применение на Оренбургском ГПЗ и будут использованы на объектах ПАО «Газпром».

По итогам заседания НТС Ростехнадзора утвержден протокол, в котором намечены пути реализации вынесенных на рассмотрение совета вопросов.

Отметив инновационный характер линейки продуктов, разработанной компанией «ОПК», Научно-технический совет Ростехнадзора рекомендовал использование огнезащитных чехлов «ОПК-ЗФО» и применение огнезащитной сетки «ИНФЛЕКС-ФК-31» на объектах энергетики.