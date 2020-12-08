ТПП Ленобласти включила «ОПК» в Реестр надежных партнеров

«ОПК» вышла из пандемии надежным партнёром.

Компания «Объединенный промышленный комплекс» (ведущий партнер Консорциума) внесена в негосударственный Реестр российских юридических лиц, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом. Соответствующее свидетельство в конце мая 2020 года выдано Союзом «Ленинградская областная торгово-промышленная палата».

В Реестр надежных партнеров торгово-промышленной палаты включаются организации, работающие на рынке не менее трех лет и ведущие прозрачную и эффективную предпринимательскую деятельность.

«Объединенный промышленный комплекс» более 6 лет на рынке делами подтверждает статус надежного делового партнёра.

«Для нас включение в единую базу надежных партнеров торгово-промышленной палаты повод еще раз заявить об устойчивом развитии компании», — прокомментировал вхождение в Реестр надежных партнеров генеральный директор компании Сергей Колпаков.