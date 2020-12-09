Огнезащитные составы ДЕКОТЕРМ выбраны базовыми для объектов «Мосинжпроекта»

Электродепо «Руднево», электродепо «Владыкино», электродепо «Сокол», ТПУ «Ховрино», ТПУ «Рязанская», ТПУ «Лермонтовский проспект» — все перечисленные объекты относятся к долгосрочной программе развития транспортной инфраструктуры Москвы. И на каждом из них использованы огнезащитные составы торговой марки «ДЕКОТЕРМ».

Помимо поставки напыляемых огнезащитных материалов подразделения нашей компании разработали проекты огнезащиты, осуществляли шефмонтаж и авторский надзор. Наше сотрудничество с АО «Мосинжпроект» продолжается уже третий год, а по итогам проведенных в 2019 году тестовых выкрасов огнезащитных материалов различных производителей, составы «ДЕКОТЕРМ» выбраны базовыми материалами для применения на перспективных объектах «Мосинжпроекта» любого назначения.

Для обеспечения огнезащиты самых ответственных объектов транспортной сети Москва выбирает именно ДЕКОТЕРМ. Этот факт является лучшей рекомендацией и самой надежной гарантией высочайшего качества и надежности как нашей продукции, так и высокой репутации нашей компании как ответственного партнера, нацеленного на долгосрочное сотрудничество со своими заказчиками.