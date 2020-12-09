ЦБК «КАМА» выбирает ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ

Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» является одним из крупнейших в отрасли. Предприятие успешно работает с 1936 года и на сегодняшний день принадлежит строительной компании «ПИК».

В чём одна из главных особенностей сотрудничества с лидерами любой отрасли? В строжайших правилах проведения тендеров на поставку любой продукции, а также в четких и самых высоких требованиях к предмету тендера. Наша компания с успехом прошла сложный конкурентный отбор и в 2019 году осуществила поставку 130 тонн атмосферостойкого двухкомпонентного антикоррозийного огнезащитного состав на эпоксидной основе «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ».

Окраска металлоконструкций для заказчика производилась на трех заводах металлоконструкций Урала, и на каждом из них наши инспекторы контролировали качество нанесения ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ, а также строгое соблюдение технологического процесса. Эта услуга принципиально важна, так как только правильное применение огнезащитного состава гарантирует отличное качество готового покрытия и его долговечность.