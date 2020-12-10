Пожарная и промышленная безопасность на предприятии

«Лишними проверками предпринимателей обременять не будут, останутся лишь плановые. В этом году акценты смещены на качестве проведения проверок, мы не гонимся за цифрами. Больше профилактики, оказание консультативной помощи, добросовестность хозяйствующих субъектов – это основные критерии нашей работы», — рассказал сегодня заместитель начальника Управления – начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Станислав Базаев и рассмотрел вопросы, связанные с контролем за соблюдением требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений.

Департаментом по работе с государственными органами и объединениями предпринимателей ЛОТПП был организован семинар на тему «Актуальные вопросы, связанные с особенностями обеспечения промышленной и пожарной безопасности на объектах промышленности г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Старший вице-президент ЛОТПП Ирина Панченко отметила актуальность темы и сделала акцент на том, что участники встречи имеют уникальную возможность узнать из уст компетентных экспертов – представителей надзорных органов об особенностях обеспечения и соблюдения промышленной и пожарной безопасности на предприятии.

Константин Головин, заместитель начальника отдела нормативно-технического УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области дополнил выступление коллеги из городского Управления, рассказав как обстоят дела с выполнением требований пожарной безопасности на предприятиях Ленинградской области; привел наиболее частые нарушения, допускаемые на объектах промышленности.

Заместитель генерального директора компании «Объединенный Промышленный Комплекс» Александра Шимке рассмотрела вопросы, связанные с применением инновационных систем огнезащиты на объектах промышленности. Компания «ОПК» занимается разработкой, производством и внедрением инновационных технологий в области противопожарной защиты – специалистами компании разработаны, сертифицированы и производятся уникальная система противопожарной защиты кабелей «ИНФЛЕКС-ФК-31» и не имеющие аналогов в России противопожарные чехлы «ОПК-ЗФО». «Инфлекс-ФК-31» представляет собой специальную сетку, пропитанную огнезащитным составом, который при воздействии высокой температуры защищает кабель от распространения горения. Главное предназначение противопожарных чехлов «ОПК-ЗФО»– функциональная защита арматуры, элементов управления КИПиА используемых механизмов противоаварийной защиты в условиях углеводородного горения.

Заместитель генерального директора компании «Объединённый Промышленный Комплекс» по работе с государственными и надзорными органами Владимир Патракеев особо отметил, что противопожарные чехлы «ОПК-ЗФО» успешно прошли опытные испытания на заводах переработки газа ПАО «Газпром», что подтвердило возможность их эксплуатации в условиях экстремально низких температур. Противопожарные чехлы обеспечивают не только работоспособность оборудования в условиях возможного пожара нефти и нефтепродуктов, но и обеспечивают отличную термоизоляцию оборудования. Владимир Патракеев также сообщил о том, что противопожарные решения компании «Объединенный промышленный комплекс» рассматривались 7 октября 2020 года в рамках научно-технического совета Ростехнадзора. По результатам заседания Совет отметил инновационный характер технологий компании и рекомендовал использование противопожарной продукции «Объединенного промышленного комплекса» на объектах с повышенной пожарной опасностью.

Зинфира Ямалетдинова, начальник отдела по надзору за взрывоопасными и химически опасными объектами в химической, нефтехимической и металлургической промышленности Управления Ростехнадзора по СЗФО, сообщила участникам встречи о применении риск-ориентированного подхода при проведении надзорных функций в отношении производственных объектов повышенного класса опасности. Кроме того, она обозначила основные нововведения в области промышленной безопасности, вступающие в силу в январе 2021 года.

В заключении Ирина Панченко выразила благодарность всем представителям государственных органов и экспертам за подробное и квалифицированное освещение актуальной темы и выразила готовность вернуться в начале следующего года к обсуждению нововведений, вступающих в силу с января 2021 года в области промышленной безопасности.

Мероприятие прошло в очно-заочном формате. В семинаре приняли участие представители Управления Ростехнадзора по СЗФО, Управлений МЧС по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, эксперты в области промышленной и пожарной безопасности из организации-члена Палаты — ООО «Объединенный промышленный комплекс».