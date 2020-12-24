Консорциум «ОПК» расширяет продуктовую линейку новыми противопожарными решениями

В новой экономической реальности компании, входящие в Консорциум «Объединенный Промышленный Комплекс», диверсифицируют ассортимент выпускаемой продукции. Инновационный портфель партнера Консорциума – ООО «МорНефтеГазСтрой» (МНГС) — дополненвысокотехнологичными системами обеспеченияогнестойкости технологического оборудования под маркой «ОПК-ЗФО». Новая продукция представляет собой противопожарные чехлы, главная функция которых — сохранение в условиях углеводородного пожараработоспособности элементов технологическогооборудования. Инновация не уступает своим зарубежным аналогам и не имеет себе равных по техническим характеристикам на внутреннем рынке. Технология запатентована и включена в Реестр инновационной продукции ПАО «Газпром». Передовое решение противопожарной защиты внедряется на Амурском газоперерабатывающем заводе, управление строительством которого осуществляет ОАО «НИПИгазпереработка» (НИПИГАЗ, входит в Группу СИБУР).

МНГС присутствует во всех экономических районах России, где реализуются масштабные инвестиционные проекты нефтегазохимии. Например, флагманский продукт компании – огнезащитный состав Инфлекс-ФА-21 — нашел применение на Астраханском ГПЗ, Амурском ГПЗ, Сургутском ЗСК, Новоуренгойском газохимическомкомплексе. Огнезащитный состав марки Инфлекс применен также для повышения предела огнестойкости металлоконструкций крупнейшего в России нефтехимического производства — «ЗапСибНефтехима». Со стороны комбината группы СИБУР дана высокая оценка защитным свойствам, качеству и эффективности огнезащитного состава Инфлекс-ФА-21. Как отмечают отраслевые эксперты, объемов огнезащиты российского производства для нефтегазохимического сектора достаточно, чтобы достичь в сфере противопожарной защиты несущих металлических конструкций практически полной независимости от импорта.

Сегодня в портфеле МНГС десятки проверенных временем технологических решений, направленных на обеспечение противопожарной безопасности производств по переработке газа и нефти, с референциями ведущих игроков отрасли.

Сергей Колпаков, начальник Департамента управления проектами компании «МорНефтеГазСтрой»

«Наша компания внимательно следит за тенденциями на рынке. В ответ на вызовы, которые ставит перед нами время, мы развиваем более сложные и уникальные технологии, диверсифицируем номенклатуру товаров и услуг. Это дает нам возможность развиваться и двигаться вперед. Чтобы консолидировать усилия в трансфере технологий «МорНефтеГазСтрой» выступил соучредителем Консорциума «Объединенный промышленный комплекс». Сегодня эта площадка объединяет компетенции нескольких десятков российских компаний, деятельность которых сопряжена с проектированием, производством конкурентоспособного оборудования различного назначения и выполнением строительно-монтажных работ. Мы видим огромный потенциал в кооперации усилий компаний из различных сфер деятельности – металлургии, судостроения, нефтегазового и оборонно-промышленного комплекса. Мы уверены, что именно такая бизнес-модель обеспечит синергетический эффект не только в развитии Консорциума и его участников, но и внесет значимый вклад в реализацию национальных программ экономического и технологического развития России».