Компания «Полимер Экспорт» получила экологический сертификат ИСО

Компания «Полимер Экспорт» в феврале 2021 года получила экологический сертификат, который удостоверяет, что система экологического менеджмента организации соответствует ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Настоящий стандарт подтверждает экологическую безопасность выпускаемой продукции и технологических процессов на производстве. Сертификат свидетельствует о том, что в лакокрасочных материалах «RAUM-PROFIE» содержание вредных веществ не превышает нормативов, установленных Российскими и Международными стандартами. На протяжении всего жизненного цикла – от стадии производства до стадии утилизации – наши покрытия не наносят вреда окружающей среде и здоровью человека. Официальное подтверждение соответствия лакокрасочных материалов эко-стандартам предоставляет право наносить на упаковку специальную маркировку, которая поможет потребителю легко отличить экологически безопасную продукцию от другой на рынке.

Главным приоритетом для нашей компании является высокое качество выпускаемых материалов, поэтому мы стремимся соответствовать всем предъявляемым требованиям для формирования положительной репутации ответственного производителя.