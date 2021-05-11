Краска защитно-декоративная «УХРА-1505» (ВД-АК-1505) — идеальное решение для фасадов зданий

В середине 20-го века при оштукатуривании фасадов зданий часто применяли водостойкую штукатурку, в состав которой входил раствор жидкого стекла. Штукатурные смеси, в составе которых есть жидкое стекло, имеют высокую степень адгезии, обладают защитой от грибков и плесени. Но у стен и фасадов, оштукатуренных таким составом, есть существенный недостаток: на такой поверхности образуется стойкая и скользкая плёнка, для окрашивания которой очень сложно подобрать финишное покрытие.

Идеальным решением для ремонта фасадов старых зданий, придания фасадам красивого внешнего вида является применение при их окрашивании защитно-декоративной водно-дисперсионной краски «УХРА-1505» (ВД-АК-1505), производства НПП Теплохим, обладающей уникальными защитными свойствами:

превосходной адгезией к поверхностям на основе штукатурных смесей с добавлением жидкого стекла, к силикатным, бетонным и гипсовым поверхностям;

устойчивостью к воздействию атмосферных условий в интервале температур от-60 ⁰С до +80 ⁰С;

устойчивостью к воздействию растворов щёлочей;

образует эластичное, биостойкое покрытие.

При применении защитно-декоративной краски «УХРА-1505» (ВД-АК-1505) согласно Технологической инструкции и при полном соблюдении всех этапов декоративно-реставрационных работ отремонтированные фасад, забор или интерьер дома будут долго радовать своим свежим ярким видом.