НЕОФЛЭЙМ® 519 К — первый российский огнезащитный материал для кабелей, сертифицированный на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Компания НПП ТЕПЛОХИМ сертифицировала инновационный состав огнезащитный водостойкий НЕОФЛЭЙМ® 519 К (NEOFLAME® 519 К) быстроотверждаемый на соответствие требованиям Технологического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и ГОСТ 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности», раздел 4.

Состав обеспечивает огнезащитную эффективность кабелей с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками при толщине сухого слоя не менее 0,6 мм и расходе состава 0,96 кг/м2.

Применение нового инновационного огнезащитного состава НЕОФЛЭЙМ 519 К позволяет выполнить безукоризненно огнезащитные и ремонтные работы в коллекторах, где существует возможность подтопления водой, а также в сооружениях при 100% влажности.

Видео испытаний 1

Видео испытаний 2