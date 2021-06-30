Обязательная сертификация огнезащиты PRIMATHERM WB, SB, C+

Огнезащитные материалы марки PRIMATHERM WB, SB, C+ прошли сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Для вспучивающегося огнезащитного материала PRIMATHERM WB, SB в соответствии с ГОСТ Р 53295-2009 испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм — время достижения критической температуры образца 500°C не менее 30 мин. (обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности); не менее 45 мин (обеспечивает 5 группу огнезащитной эффективности); не менее 60 мин . (обеспечивает 4 группу огнезащитной эффективности).

Для конструктивного огнезащитного материала PRIMATHERM С+ в соответствии с ГОСТ Р 53295-2009 испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм — время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 мин. (обеспечивает 3 группу огнезащитной эффективности); не менее 120 мин (обеспечивает 2 группу огнезащитной эффективности).