Огнезащита Троицкой ГРЭС с помощью ДЕКОТЕРМ-КОП-Р

Троицкая ГРЭС (входит в состав ПАО «ОГК-2», Челябинская область) ведет строительство пуско-отопительной котельной для собственных нужд. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2021 года. Паропроизводительность котельной составит более 130 тонн в час, тепловая мощность — 30 гигакалорий в час.

Реализация этого важного инвестиционного проекта необходима в связи с запланированным выводом из эксплуатации неэффективной первой очереди электростанции, отработавшей более 60 лет.

Проект пуско-отопительной котельной прошел экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

С нашей стороны, проектным офисом была разработана четко структурированная программа по огнезащите пуско-отопительной котельной, относящейся к 4 классу опасности.

В основе которой заложена огнезащитная зимняя конструктивная система покрытий на основе последовательной комбинации органорастворимых материалов «ДЕКОТЕРМ-ТИР» и «ДЕКОТЕРМ-Р» — «ДЕКОТЕРМ-КОП-Р».

Преимущества «ДЕКОТЕРМ-КОП-Р»:

— Оптимален в качестве огнезащитного конструктивного решения для несущих конструкций с приведенной толщиной металла ниже 5,8 в зданиях I и II степеней огнестойкости и пределом огнестойкости 90 и 120 минут

— Обеспечивает предел огнестойкости металлоконструкций до 150 минут

— Возможность нанесения материала в холодное время года при отрицательных температурах до -20°C

— Атмосферостойкий теплоизолирующий слой