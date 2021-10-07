Краска огнезащитная ВУП-3Р сертифицирована на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Компания НПП ТЕПЛОХИМ сертифицировала краску ВУП-3Р, предназначенную для огнезащиты металлоконструкций, на соответствие требованиям Технологического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и ГОСТ Р 53295 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изм. № 1).

Это один из первых серийных огнезащитных материалов производства НПП ТЕПЛОХИМ, сертифицированный в новых условиях рынка огнезащиты.

Краска огнезащитная ВУП-3Р обеспечивает получение покрытия 4-й (60 мин) и 5-й (45 мин) групп огнезащитной эффективности, а также покрытия с временем достижения критической температуры образцом +500 °С 90 мин по ГОСТ Р 53295 (с Изм. № 1).

Краска огнезащитная ВУП-3Р производится с 2009 г, имеет высокие технологические свойства при нанесении аппаратами высокого давления типа Wagner и Graco в сочетании с высокими декоративными и защитными свойствами. Покрытие на основе краски огнезащитной ВУП-3Р совмещается практически со всеми известными грунтовочными и защитными покрытия отечественного и зарубежного производства.